Al San Prospero per conoscere un Che Guevara diverso | il papà l’uomo innamorato e il poeta

A Reggio Emilia si apre una finestra sulla vita privata di Che Guevara, lontana dall’immagine rivoluzionaria che tutti conosciamo. La mostra mette in luce il rapporto affettivo con il padre, la passione per la poesia e i momenti di intimità che spesso vengono trascurati. Un’occasione per scoprire un lato nascosto dell’uomo dietro l’icona.

"Io e Che Guevara": a Reggio la storia d’amore dietro il mito rivoluzionario. Non il guerrigliero con il basco, l’icona stampata sulle magliette, ma l’uomo innamorato, il padre, il poeta. È questo il Che Guevara che sale domani alle 21 sul palco del Nuovo Teatro San Prospero di Reggio, con lo spettacolo "Io e Che Guevara – Una storia d’amore", testo di Maria Antonietta Centoducati per la Compagnia Teatro dei Sentieri. In scena Maria Antonietta Centoducati e Gianni Binelli, con musiche originali eseguite dal vivo dal maestro Ovidio Bigi. È un dialogo che scava nella dimensione più intima del Comandante, attraverso lo sguardo di Aleida March, la sua ultima moglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

