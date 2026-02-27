Al Monaldi c'erano tre box tecnologici per trasportare il cuore ma i medici non lo sapevano | la relazione della Regione

La relazione della Regione Campania sulla morte di Domenico Caliendo rivela che all'ospedale Monaldi di Napoli erano presenti tre box tecnologici di ultima generazione per il trasporto del cuore, ma i medici che hanno espiantato l’organo non erano a conoscenza della loro esistenza. La scoperta si basa su documenti ufficiali che descrivono lo stato delle attrezzature disponibili presso l’ospedale.