Al Monaldi c'erano tre box tecnologici per trasportare il cuore ma i medici non lo sapevano | la relazione della Regione
La relazione della Regione Campania sulla morte di Domenico Caliendo rivela che all'ospedale Monaldi di Napoli erano presenti tre box tecnologici di ultima generazione per il trasporto del cuore, ma i medici che hanno espiantato l’organo non erano a conoscenza della loro esistenza. La scoperta si basa su documenti ufficiali che descrivono lo stato delle attrezzature disponibili presso l’ospedale.
Secondo la relazione della Regione Campania sulla morte di Domenico Caliendo, l'ospedale Monaldi di Napoli aveva 3 contenitori di ultima generazione a disposizione, ma l'equipe medica che ha espiantato il cuore non ne era a conoscenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Trapianti al Monaldi, il Tg1: «Altri due casi sospetti». Il caso dei box tecnologici: 3 erano disponibili, ma «l'equipe non lo sapeva»Dopo il caso del piccolo Domenico, si indaga su altri due casi sospetti di trapianti al Monaldi di Napoli.
Monaldi, si indaga su altri 2 casi sospetti di «trapianti sospetti». Denuncia Tg1. C'erano 3 box tecnologici per trasporto, ma «l'equipe non lo sapeva»Dopo il caso del piccolo Domenico morto, si indaga su altri due casi sospetti di trapianti al Monaldi di Napoli.
La notizia è accompagnata da contenuti correlati.
Temi più discussi: Il piccolo Domenico e quel cuore 'bruciato', le tappe della vicenda e le indagini; Trapianto fallito al Monaldi, i medici: In caso di arresto cardiocircolatorio non verranno eseguite manovre rianimatorie; C'è un nuovo cuore per il piccolo ricoverato al Monaldi. Oggi la valutazione della trapiantabilità; La morte di Domenico, gli indagati passano a sette. La madre chiede giustizia.
Monaldi, si indaga su altri 2 casi sospetti di «trapianti sospetti». Denuncia Tg1. C'erano 3 box tecnologici per trasporto, ma «l'equipe non lo sapeva»Dopo il caso del piccolo Domenico morto, si indaga su altri due casi sospetti di trapianti al Monaldi di Napoli. Lo rivela il Tg1 spiegando che la procura di Napoli si sta concentrando anche ... ilgazzettino.it
Monaldi, il Tg1: «Si indaga su altri due trapianti sospetti». C'erano i box tecnologici per il trasporto ma l'equipe non lo sapevaIl caso della morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di soli due anni deceduto al Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore eseguito con un organo danneggiato, si allarga. Mentre ... leggo.it
Al Monaldi di Napoli erano disponibili a dicembre dell'anno scorso tre 'Paragonix', vale a dire i contenitori di ultima generazione per il trasposto e conservazione degli organi da trapianto, ma l'equipe che si è occupata del prelievo del cuore destinato a Domeni x.com
Monaldi, si indaga su altri 2 casi sospetti di «trapianti sospetti». Denuncia Tg1. C'erano 3 box tecnologici per trasporto, ma «l'equipe non lo sapeva» - facebook.com facebook