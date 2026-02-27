AJ Styles | Il Gaijin Fenomenale in Giappone

AJ Styles è un wrestler noto per il suo stile ecarico e la carriera internazionale. Recentemente, ha partecipato a incontri in Giappone, dove ha affrontato sfide importanti nel mondo della lotta libera. La sua presenza nel paese è stata seguita da appassionati e addetti ai lavori, che hanno osservato le sue prestazioni sul ring. Il suo nome è spesso associato a grandi eventi nel panorama della lotta professionistica.

C'è una strana, gentile crudeltà nel Giappone: la capacità di spogliarti di tutto per rivelarti chi sei davvero. È come se l'isolamento linguistico, la ritualità ossessiva della cortesia e i sapori alieni creassero un laboratorio dell'anima. Per capire cosa ti rimane dentro, devi prima dimenticare chi sei abituato a essere. Allen Neal Jones atterrò a Narita nell'aprile del 2014 come un re senza regno. Aveva trentasette anni e ne aveva spesi dodici a reggere sulle spalle la TNA Wrestling, una casa che scricchiolava sotto il suo stesso peso. Quando quel capitolo si chiuse, Jones si ritrovò nella terra di mezzo temuta da ogni wrestler americano: troppo leggendario per le indies, troppo "piccolo" per i canoni della WWE.