Aiuto vogliono rapirmi panico all' uscita da scuola

All’uscita della scuola media Leonardo da Vinci di San Marcellino, si è verificato un episodio di panico tra gli studenti e i genitori presenti. Pochi istanti prima che suonasse la campanella, un furgone rosso ha attirato l’attenzione per un comportamento sospetto nei pressi dell’edificio. La scena ha generato preoccupazione tra le persone presenti, che hanno segnalato l’accaduto alle autorità.

Panico all'uscita della scuola media Leonardo da Vinci di San Marcellino. Già pochi attimi prima del suono della campanella, uno strano comportamento di un furgone rosso aveva destato sospetti nei pressi del plesso. Poi è suonata la campanella e i ragazzi hanno cominciato a uscire dalle classi.