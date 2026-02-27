Aggressione a Paderno Dugnano | cognato accoltellato con coltello

A Paderno Dugnano, in provincia di Milano, un uomo di 33 anni di origini egiziane ha ferito il cognato con un coltello da cucina di 20 centimetri in strada. La vittima ha subito una ferita alla fronte. La scena si è svolta sotto gli occhi di passanti che hanno chiamato le forze dell’ordine. Le autorità stanno indagando sull’accaduto.

Paderno Dugnano, provincia di Milano, diventa teatro di un’aggressione che lascia sgomenti. Un 33enne egiziano ha accoltellato il cognato in strada, ferendolo alla fronte con un coltello da cucina dalla lama di 20 centimetri. L’attacco, avvenuto il 19 febbraio, è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza e ha scatenato un’indagine coordinata dalla Procura di Monza. Dietro l’atto violento, dissapori familiari che hanno portato a un’aggressione premeditata e brutale. Un’aggressione in piena luce del giorno. La scena è agghiacciante: un uomo insegue il cognato, lo raggiunge e inizia a colpirlo ripetutamente con un coltello. La vittima, che stava rientrando a casa con le buste della spesa, riesce a fuggire e a trovare riparo in un condominio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

