Aggredita brutalmente nel parcheggio del Porto | le immagini che incastrano l' ex marito - VIDEO

Una donna di 44 anni è stata aggredita nel parcheggio di Baia, vicino al porto, in un episodio ripreso da un video che mostra la scena. L’aggressione è avvenuta nel contesto di una relazione finita da tempo, con il marito che, secondo quanto si apprende, non ha accettato la separazione. La donna ha due figli e l’episodio ha suscitato grande attenzione.

Sono impressionanti le immagini dell'aggressione subita da una 44enne nel porto di Baia. La donna, da tempo era perseguitata dal marito - con il quale ha due figli - che non accettava la fine della loro storia. L'ultimo episodio di stalking si è verificato ieri. La 44enne ha accompagnato un'amica all'ospedale di Pozzuoli per una visita e, nell'attesa, si è concessa una passeggiata vicino al mare. La donna, però, aveva la sensazione di essere seguita e in effetti l'ex marito la stava “scortando” in un suv nero. Quando l'amica l'ha richiamata - perché in ospedale aveva finito - la donna è andata a recuperare l'auto, ma l'ex marito è riuscito ad intrufolarsi nell'abitacolo, strappandole il telefono dalle mani. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Catapulta elettromagnetica su tir: le immagini che incastrano la CinaAlcune immagini comparse online negli ultimi giorni in Cina stanno attirando l'attenzione degli analisti militari: droni da combattimento a bassa...

Molestata poi aggredita brutalmente all'uscita del locale, indagano i CarabinieriUna grave aggressione si è consumata nel centro di Castelfranco Emilia ai danni di una ventiquattrenne di Vignola e di una sua amica.

Gang Leaders, Corrupt Detectives & Stolen Identity | FBI Files

Discussioni sull' argomento Ragazzi aggrediti da un uomo con la roncola si riparano nell'auto, lui taglia le ruote per non farli scappare: Credevamo ci avrebbe uccisi; Massacra di botte la madre poi scappa | 20enne parcheggia l' auto entra in porto a Civitanova e scompare Ricerche in corso VIDEO; Massacra di botte la madre e scompare | l’auto del 20enne trovata al porto.

Ieri mattina nel quartiere Gianicolense di Roma, una donna di 41 anni è stata brutalmente aggredita in via di Bravetta dal proprio suocero, un uomo di 85 anni, armato di ascia/mannaia. L’aggressione è avvenuta intorno alle 9:00, proprio dopo che la donna av - facebook.com facebook

Budoni, aggredita e picchiata brutalmente riesce a chiamare i carabinieri: donna salvata dalla furia dell’ex x.com