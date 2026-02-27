Aggiudicata alla Fondazione Valentini l’ex stazione ferroviaria di Loreggia

La ex stazione ferroviaria di Loreggia è stata aggiudicata alla Fondazione Valentini dopo la conclusione della procedura di vendita. La vendita dell’immobile si è svolta attraverso un bando pubblico, con l’assegnazione all’offerta considerata più vantaggiosa dal punto di vista economico. La procedura si è conclusa con l’individuazione del nuovo proprietario e l’assegnazione definitiva dell’immobile.

Si è conclusa la procedura di assegnazione dell’ex stazione ferroviaria di Loreggia. La vendita dell’immobile è avvenuta mediante bando pubblico con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. A risultare vincitrice è stata la Fondazione Valentini di Camposampiero che ha presentato. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Castel Bolognese, un nuovo defibrillatore alla stazione ferroviariaSabato 13 dicembre si è svolta l’inaugurazione ufficiale del nuovo DAE – Defibrillatore Automatico Esterno installato presso la sala d’aspetto della... Salerno, prende forma il nuovo Mcdonald's alla stazione ferroviariaSta prendendo forma il nuovo McDonald's che aprirà all'interno della stazione ferroviaria di Salerno. La notizia è accompagnata da contenuti correlati. Discussioni sull' argomento Bologna agli ottavi di Europa League, Brann battuto ancora 1-0; Fiorentina agli ottavi di Conference, ma quanta fatica con lo Jagiellonia; Sanremo, Filippucci vince tra le Nuove Proposte. Emoziona il duetto Ramazzotti-Alicia Keys. Nella top five Arisa, Luchè, Sal Da Vinci, Brancale, Sayf. La società garantirà alla Fondazione Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini”, per i prossimi 5 anni, un’iniezione di fiducia, con fondi complessivi pari a 75.000 €, fondamentali per proseguire la propria opera educativa e culturale - facebook.com facebook