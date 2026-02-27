Afghanistan-Pakistan scontri lungo la Linea Durand | esplosione a Kabul dopo l’offensiva talebana

Nuovi scontri tra Afghanistan e Pakistan si sono verificati lungo la Linea Durand, con un'esplosione a Kabul che ha scosso la capitale. Le autorità talebane hanno confermato di aver avviato operazioni militari contro obiettivi pakistani nel tentativo di rispondere alle recenti azioni di Islamabad. La situazione rimane tesa e si susseguono segnali di escalation tra i due paesi.

Le tensioni Afghanistan-Pakistan deflagrano in nuovi scontri armati. Le autorità talebane hanno dichiarato di aver lanciato attacchi contro posizioni militari pakistane lungo il confine, in risposta ai raid aerei condotti da Islamabad la scorsa settimana. Il Pakistan ha confermato che le proprie forze hanno reagito. In serata una forte esplosione ha scosso Kabul, secondo quanto riferito da giornalisti dell’ Afp presenti nella capitale afghana. L’esplosione sarebbe avvenuta dopo il rumore di almeno un aereo in volo sulla città, seguita da raffiche di colpi d’arma da fuoco. L’annuncio dei talebani. L’ufficio stampa del corpo militare afghano nell’est del Paese ha dichiarato che nella tarda serata di giovedì sono iniziati «pesanti scontri» in risposta ai recenti attacchi aerei pakistani nelle province di Nangarhar e Paktia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Hukumomin mulkin Taliban a Afghanistan sun sanar da cewa sun kai hare-hare kan wasu wuraren sojin Pakistan da ke kan iyakar Durand Line. A cewar Kabul, matakin ya biyo bayan hare-haren sama da Pakistan ta kai a makon da ya gabata a yankunan Na facebook

La missione permanente dell'Afghanistan presso le Nazioni Unite ha dichiarato di aver presentato formalmente un reclamo al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in merito agli attacchi aerei pakistani condotti il 21 e 22 febbraio nell'Afghanistan orientale, x.com