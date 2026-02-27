Una donna che affronta la SLA con una fede incrollabile dichiara: “La vita non mi appartiene più, vivo per Lui”. La sua testimonianza mette in evidenza come una convinzione forte possa accompagnarla nel percorso contro la malattia. La sua frase rivela un approccio personale e deciso, senza lasciar spazio a dubbi o esitazioni. La sua esperienza si distingue per la forza con cui affronta le sfide quotidiane.

La vita non mi appartiene più, vivo per Lui”: la straordinaria testimonianza di una donna che affronta la SLA con una fede incrollabile. Scopri la sua toccante storia. Le prove nella vita sono tante e alcune certamente di maggior intensità rispetto ad altre. Tra le più dolorose ci sono le malattie fisiche e tra queste la SLA è di certo una patologia che fa paura. Ma c’è chi riesce ad affrontare anche una malattia così terribile alla luce della fede. Nel dolore le tentazioni possono essere forti e la debolezza umana è tanta per cui è sempre possibile caderci. Non si tratta però dell’unica opzione: anche una malattia grave e che causa molteplici sofferenze può essere vissuta con il Signore che dona la forza per farlo. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Affronta una malattia come la Sla con grande fede: “La vita non mi appartiene più, vivo per Lui”

Filippo Laganà: "Dopo la malattia, non mi spaventa più niente. Oggi lavoro con Kevin Spacey, in lui ho trovato professionista generoso"Classe 1994, figlio dell’attore Rodolfo, è cresciuto dietro le quinte dei teatri.

Donna affronta la malattia con coraggio: dopo il trattamento, diventa madre grazie a una nuova speranza medica.A 33 anni, Antonella Bonomo ha ricevuto due colpi devastanti in pochi giorni: una diagnosi di tumore al seno aggressivo e la prospettiva di non poter...

Ten years of devotion betrayed. After divorce, she shines with a dazzling rebirth! #drama #engsub

Qui sotto trovi post e aggiornamenti collegati alla notizia.

Temi più discussi: L’ansia da palcoscenico è una malattia?; VIVI energia, con il cuore Verso la cura; Giornata delle Malattie Rare. Sarcomi, l’impegno di Sarknos per informare, sostenere e fare rete; Tumori e malattie rare, il ruolo delle associazioni.

Sarah sul palco: quando la danza sfida i limiti della malattiaUna storia di coraggio: Sarah, 11 anni, affronta la Sindrome di Leigh e danza in sedia a rotelle davanti a 700 persone, chiedendo dignità e migliori percorsi di cura ... tuobenessere.it

Gianluca Gazzoli, chi è?/ Dalla carriera al sogno Sanremo e la malattia: Soffro di una patologia cardiacaGianluca Gazzoli a cuore aperto sul suo approdo a Sanremo e la forza con cui ha affrontato la malattia cardiaca scoperta in giovane ... ilsussidiario.net

Visual radio Pontedera social. . Caffè Alzheimer, un ciclo di incontri per affrontare la malattia Al via un ciclo di incontri dedicati a chi soffre di Alzheimer e a chi si prende cura di loro. La Cooperativa Sociale La Pietra D’Angolo in collaborazione con il Comune di - facebook.com facebook