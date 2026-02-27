AEW | Harley Cameron cancella Twitter dopo le critiche per l’infortunio di Penelope Ford

Harley Cameron ha eliminato il suo profilo Twitter dopo aver ricevuto numerose critiche online relative all’infortunio di Penelope Ford durante l’ultima puntata di AEW Dynamite. La decisione è stata presa subito dopo le tensioni generate dalla vicenda, senza che siano stati annunciati ulteriori dettagli o motivazioni ufficiali. La questione ha attirato l’attenzione dei fan e dei media sui social network.

Harley Cameron ha cancellato il suo account Twitter dopo essere finita al centro di una forte ondata di critiche online legate all’infortunio di Penelope Ford durante l’ultima puntata di AEW Dynamite. Ford si è fatta male nell’episodio del 25 febbraio, andato in scena a Denver, nel corso del match valido per l’ AEW Women’s World Tag Team Championship. Il momento più preoccupante è arrivato quando la wrestler ha eseguito un Moonsault fuori dal ring, atterrando in piedi ma mostrando immediatamente segni di dolore. Poco dopo è stata costretta ad abbandonare l’incontro.. @thePenelopeFord from the heavens! #AEWDynamite pic.twitter.comrGogf2qF8v —?????? (@WrestlingCovers) February 26, 2026 La AEW ha quindi cambiato i piani in corsa, optando per una squalifica dopo l’interferenza di Lena Kross. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

