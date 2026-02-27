Aeroporto con le nuove rotte di Ryanair in arrivo anche a Parma 250mila posti aggiuntivi 660mila passeggeri l’anno e 370 dipendenti
L'aeroporto di Parma si prepara ad accogliere nuove rotte grazie a Ryanair, che annuncia un incremento di circa 250mila posti disponibili e un aumento del traffico annuale a circa 660mila passeggeri. La compagnia prevede anche l’assunzione di 370 nuovi dipendenti per supportare questa espansione. La rinnovata offerta di voli potrebbe cambiare gli equilibri del trasporto aereo locale.
La notizia è di qualche giorni fa: nuove rotte per l'aeroporto di Parma, annunciate da Ryanair dopo l’abolizione della council tax per gli scali che registrano un traffico inferiore ai 700mila passeggeri l’anno. Una richiesta avanzata dal presidente Michele de Pascale che fa parte della strategia. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Eliminazione delle tasse aeroportuali, Ryanair: "Presto nuove rotte per l'aeroporto di Parma"Ryanair, accoglie con favore la decisione di eliminare l’addizionale municipale negli aeroporti di Forlì, Parma e Rimini in Emilia-Romagna a partire...
Leggi anche: Aeroporto di Parma, Ryanair annuncia 3 nuove rotte per Tirana, Reggio Calabria e Londra
Temi più discussi: Aeroporto, con le nuove rotte di Ryanair in arrivo anche a Parma 250mila posti aggiuntivi, 660mila passeggeri l’anno e 370 dipendenti; Fiumicino unico in Italia a vincere (di nuovo) la Champions. L'aeroporto ora sgomita per crescere (di G. Ucciero); Tre nuove rotte Ryanair per l’aeroporto Fellini; Ryanair annuncia tre nuove rotte da Parma, Forlì e Rimini per l’estate 2026.
Aeroporto Trapani, nuova base Ryanair con 24 nuove destinazioniLe 6 nuove rotte Ryanair in partenza da Trapani-Birgi voleranno alla volta di Stoccolma, Bournemouth, Bari, Lublino, Saarbrücken e Verona. grandangoloagrigento.it
Nuove rotte Ryanair su Forlì, Sbaraglia: Un’opportunità concreta anche per RavennaAccogliamo con grande soddisfazione – dichiara l’assessore al Turismo di Ravenna Fabio Sbaraglia – l’annuncio di Ryanair relativo al potenziamento della propria operatività sull’Aeroporto Ridolfi di ... ravennawebtv.it
IL FUTURO DELL'AEROPORTO - Secondo la coordinatrice regionale azzurra, “il potenziamento dei collegamenti aerei significa più turismo internazionale sulle nostre coste e nelle città d’arte, maggiori opportunità per il sistema fieristico e produttivo, e nuove - facebook.com facebook