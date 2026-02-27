Una giovane ragazza si avvicina a un uomo su Tinder, con l’intento di incontrarlo di persona. Durante il faccia a faccia, ruba una collana e poi minaccia di divulgar dettagli compromettenti per ottenere denaro. La vicenda si conclude con una condanna che chiarisce le conseguenze delle azioni messe in atto durante l’incontro.

Giovane ragazza adesca sul social Tinder un uomo di 52 anni e, durante l’incontro amoroso, gli ruba la collana e lo ricatta. Condannata per furto ed estorsione. Così ha deciso ieri mattina il tribunale estense che ha accolto la richiesta del pubblico ministero Stefano Longhi e pronunciato la sentenza nei confronti di una 21enne di nazionalità rumena domiciliata Perugia, difesa dall’avvocato Manduca del foro umbro, per una pena di un anno e sei mesi. La giovane è stata condannata per due capi d’accusa. Il primo relativo al furto aggravato di una collana e il secondo per estorsione. Ma veniamo a fatti accaduti nella città estense, che risalgono al gennaio 2024. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adescato su Tinder, derubato e ricattato. Arriva la condanna per una giovane

