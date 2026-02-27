Cesenatico si trova a salutare una figura storica del suo borgo marinaro. A 94 anni, è scomparso Quinto Pagliarani, noto per aver realizzato la statua

Cesenatico perde uno degli uomini più noti in città. All’età di 94 anni ieri si è spento Quinto Pagliarani, l’autore della statua "La ma" di piazza Spose dei Marinai, sul molo di Ponente. Di professione artigiano, storico titolare dell’autofficina e soccorso Aci sulla Statale Adriatica, che gestisce da decenni insieme alla famiglia, era un autentico punto di riferimento. Vent’anni fa fu lui ad installare le tre statue sul molo di Ponente, che rappresentano un omaggio alle donne dei pescatori che nel passato, attendevano con ansia i loro mariti e figli sui moli e sulle spiagge, con lo sfondo dei capanni da pesca. Prima dell’avvento dei motori, quando le barche si muovevano principalmente a vela, le donne trascorrevano infatti lunghi periodi in attesa, scrutando l’orizzonte con la speranza di riconoscere la vela con i simboli della casata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio Quinto, anima del borgo marinaro

Ortona, il Pd sprona il Comune: “Partecipare al Fondo Economia Blu per rilanciare il borgo marinaro”Riqualificare il borgo marinaro e migliorare il collegamento tra il porto e il centro cittadino: è questa la proposta avanzata dal Partito...

Montalbano Elicona, il documentario che racconta l’anima del “Borgo della Bellezza” conquista pubblico e criticaSta riscuotendo un crescente apprezzamento di pubblico e critica il documentario “Montalbano Elicona – Il Borgo della Bellezza”, ideato e realizzato...

We Found a Secret Village in Lofoten (No Name on the Map)

Argomenti discussi: Addio Quinto, anima del borgo marinaro.

Frassinoro in lutto, addio a Riccardo Marcolini anima del territorioFrassinoro (Modena), 24 settembre 2025 – Ci sono persone che non appartengono semplicemente ad una comunità. Cioè ci sono persone che contribuiscono a cambiarla in meglio, la loro comunità. O almeno ... ilrestodelcarlino.it

Addio a Bambi Lazzati, direttrice e anima del Premio ChiaraIl panorama culturale varesino è in lutto per la scomparsa all'età di 77 anni di Bambi Lazzati, direttrice e anima del Premio Chiara. Lo comunica l'Associazione Amici del premio stringendosi nel ... ansa.it