Addio alle password condivise | giro di vite su HBO Max

HBO Max ha annunciato un cambiamento nella gestione delle credenziali di accesso, con un nuovo giro di vite che limita la condivisione delle password. La misura, finora applicata negli Stati Uniti, sarà estesa a livello globale, coinvolgendo tutti gli utenti del servizio. La decisione mira a rafforzare la sicurezza e l’uso individuale dell’abbonamento, senza indicare le ragioni specifiche di questa scelta.

(Adnkronos) – Il giro di vite sulla condivisione delle credenziali d’accesso per HBO Max si appresta a varcare i confini statunitensi per assumere una dimensione planetaria. Durante l'ultima call sui risultati finanziari, JB Perrette, responsabile del settore streaming di Warner Bros. Discovery, ha confermato che l'espansione internazionale della stretta inizierà nel corso del 2026. La. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Hbo max la stretta sulla condivisione delle password sta per peggiorarequesto approfondimento analizza le misure in corso volte a contenere la condivisione di password di hbo max, le prospettive per il 2026 e le scelte... Vertice alla Regione su Azienda Siciliana Trasporti: stop alle 73 assunzioni e giro di vite sul piano di risanamentoRiunione tecnica oggi tra l’assessorato dell’Economia, l’assessorato delle Infrastrutture e della mobilità e la società Azienda siciliana trasporti,...