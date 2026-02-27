addio a piero barucci ex ministro del tesoro economista e banchiere

È scomparso ieri a Firenze, sua città natale, Piero Barucci, noto economista e ex ministro del Tesoro. Aveva 92 anni e nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di rilievo nel settore finanziario e politico. La sua figura ha lasciato un segno importante nel panorama economico italiano e internazionale, e la notizia della sua perdita si diffonde tra gli addetti ai lavori.

È morto ieri a Firenze, sua città natale, l’economista Piero Barucci, 92 anni. Nato il 29 giugno 1933, Barucci è stato presidente del Monte dei Paschi di Siena (1983-1990) e dell’Associazione Bancaria italiana (1987-1991), ministro del Tesoro tra il 1992 e il 1994 prima nel governo guidato da Giuliano Amato premier e poi con Carlo Azeglio Ciampi. È stato anche amministratore delegato del Credito Italiano e consigliere di amministrazione dell’Iri fino alla sua chiusura. Ha fatto parte per sette anni della Autorità Garante della concorrenza e del mercato. Ha insegnato nelle Università di Siena e di Firenze, dove si era laureato nel 1959 e di cui è stato preside della facoltà di Economia e commercio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

