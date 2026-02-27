La città si riscopre senza una figura nota nel panorama politico locale. Si apprende della scomparsa di un ex amministratore pubblico e dirigente, che ha avuto ruoli rilevanti nel Partito Comunista Italiano e nel Partito Democratico. La notizia si diffonde tra amici, colleghi e cittadini, lasciando un vuoto nel tessuto sociale e politico della comunità.

Addio a Giorgio Bottoni, la città in lutto. Ieri la notizia della morte dell’ex amministratore pubblico e dirigente, prima nel Partito comunista italiano e poi nel Partito Democratico. Tutta la sua vita accanto alla moglie, Ansalda Siroli, morta lo scorso dicembre. Tanti i messaggi di cordoglio da parte di chi l’ha conosciuto personalmente. Grande il cordoglio, numerosi messaggi di dolore. "Ci ha lasciato Giorgio Bottoni. È stato un punto di riferimento autorevole della sinistra ferrarese, dal Pci fino al Partito Democratico. Da Filo di Argenta a Ferrara ha vissuto la politica come servizio alla comunità, con un impegno costante per la giustizia sociale e l’attenzione verso le persone più fragili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Giorgio Bottoni: "Abbraccia la tua Ansalda"

Addio Ansalda Siroli, arrivano le ceneri: "Grande commozione"Nella giornata di ieri, a Filo, sono state accolte le ceneri di Ansalda Siroli (nella foto), storica esponente dell’Unione Donne Italiane scomparsa...

Leggi anche: Addio ad Ansalda Siroli. Una vita per le donne: "Partigiana dei diritti"

Discussioni sull' argomento Addio a Giorgio Bottoni: Abbraccia la tua Ansalda; Politica in lutto, è morto lo storico dirigente di Pci e Pd. Due mesi fa l'addio alla moglie; Addio a Giorgio Bottoni, storico esponente del centrosinistra e marito di Ansalda Siroli; Ferrara dice addio Giorgio Bottoni, chi era volto storico del PCI ferrarese? Due mesi fa l'addio all'amata moglie.

CIAO CARO GIORGIO! È scomparso Giorgio Bottoni, un testimone della storia, un amministratore pubblico, un dirigente di partito, ma soprattutto per me un punto di riferimento. Ogni volta che mi sono confrontato con Giorgio, e con Ansalda sua moglie decedut - facebook.com facebook