Acqua torbida e con batteri | Talete aggiorna sulla situazione di tutti i comuni

Dopo le recenti intemperie che hanno interessato la Tuscia, i comuni stanno affrontando difficoltà con l'acqua potabile, risultata torbida e contaminata da batteri. Le raffiche di vento e le intense piogge hanno compromesso le reti di distribuzione e i sistemi di filtraggio, causando problemi di approvvigionamento e qualità dell'acqua in diverse zone. La situazione viene monitorata e aggiornata dalle autorità locali.

Da Tarquinia, passando per Orte, Sutri, Soriano nel Cimino, Civitella d'Agliano e Canino: la partecipata fa il punto della situazione Il maltempo che ha colpito duramente la Tuscia ha creato problemi non solo alla viabilità - con la Provincia che ha chiesto lo stato di calamità alla Regione -, ma anche all’approvvigionamento idrico. A Talete segnalati tanti problemi soprattutto relativi all'acqua torbida che usciva dai rubinetti, ma anche batteri sopra il limite di sicurezza. La partecipata si è attivata e in buona parte ha risolto i problemi sulla rete. L'ondata di maltempo straordinaria ha causato un sovraccarico dei sistemi di filtraggio del terreno, determinando fenomeni di torbidità (trasporto argille) e alterazioni dei parametri microbiologici in alcune aree circoscritte. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Acqua marrone a Ronciglione, intervento di Talete ma la situazione non miglioraA Ronciglione il problema dell'acqua “fangosa” non accenna a placarsi e la pazienza dei residenti è ormai ai minimi storici.

Perché sta uscendo acqua torbida in diversi comuni della TusciaIl fenomeno sta interessando Soriano nel Cimino, Orte, Gallese, Civitella d'Agliano, Caprarola e Nepi.

Acqua torbida in Oltreserchio, Alfarano (Pd) presenta una interrogazione a sindaco e giuntaIl capogruppo dem: Gli abitanti hanno diritto a risposte certe, Pardini e il presidente di Geal organizzino un incontro con i cittadini ... luccaindiretta.it

Acqua torbida nell’Oltreserchio, Geal: Nessun problema per salute e sicurezza, in vista pulizia straordinariaL'azienda provvederà domani notte a un intervento maggiore entità di una porzione della dorsale principale dal campo pozzi di Nozzano ... luccaindiretta.it

