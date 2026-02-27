Achille Lauro è il coraggio che mancava al Festival

27 feb 2026

Achille Lauro si è distinto come la figura più presente e riconoscibile di questa edizione del Festival. La sua partecipazione ha attratto l’attenzione del pubblico e dei media, rendendolo il protagonista più evidente della manifestazione. La sua presenza ha lasciato un segno forte in una kermesse che ha faticato a distinguersi. La sua influenza si è fatta sentire durante tutta la durata dell’evento.

The show must go on, ma che strazio Sanremo. E questo Festival-flop non è solo colpa di Conti Parliamo di Achille Lauro, che di questa mesta edizione del Festival, è stato la presenza più incisiva. La sua è la storia di una metamorfosi, accuratamente pilotata e ben riuscita, a giudicare dall’accoglienza ricevuta e anche dall’affetto ecumenico che ora circonda il suo personaggio. Questo passaggio di Lauro da Sanremo ha sancito una volta per tutte uno status acquisito, il cui segnale più evidente è stato la decisione di Carlo Conti di affidare proprio a lui l’omaggio musicale alle giovani vittime di Crans-Montana, ovvero il passaggio più delicato del Festival, ufficializzando così la sua investitura a tramite intergenerazionale, amato e rispettato ugualmente ai due capi della connessione. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

