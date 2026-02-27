Al Circolo Artistico di Arezzo, una donna si è narrata parlando di mito e libertà, attirando l’attenzione dei presenti. L’evento, intitolato

Arezzo, 27 febbraio 2026 – "Accordi Sospesi, Armonie Ritrovate": al Circolo Artistico di Arezzo, la Donna si racconta tra Mito e Libertà. In occasione dell’8 marzo, presso il Circolo Artistico di Arezzo alle ore 17.00, uno spettacolo multidisciplinare ideato da Gaia Matteini rilegge le eroine del Don Giovanni di Mozart come simboli di forza e determinazione. Durante la serata, un tributo speciale alla memoria di Rita Porcellotti. Ingresso libero e gratuito . 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Accordi Sospesi, Armonie Ritrovate": al Circolo Artistico la donna si racconta tra mito e libertà

“Diamanti di Sicilia”: Liana D’Angelo porta in scena lo spettacolo che racconta l'Isola al Circolo artisticoAl Circolo artistico di Palermo una serata diversa dal solito: non solo musica, ma teatro, racconto e memoria.

Il nuoto artistico della Libertas racconta la libertà delle donneAlla piscina Pellini di Perugia, davanti a un pubblico numeroso ed emozionato, si è svolto un evento insolito e profondamente simbolico, che ha preso...