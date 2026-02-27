Accordi di Primavera | la grande cultura a Roma

A Roma si apre un intenso periodo culturale con gli Accordi di Primavera, un calendario che comprende musica sinfonica, opera, jazz innovativo, teatro classico e sociale, oltre a rassegne cinematografiche e incontri letterari. L'iniziativa coinvolge vari artisti e istituzioni, offrendo una vasta gamma di eventi per il pubblico. La programmazione si svolge in diverse location della città, creando un appuntamento dedicato alla cultura e alle arti.

Arriva a Roma Gobee.bike, il nuovo servizio di bike sharing a flusso libero La Capitale si prepara a vivere una stagione di rinascita culturale con gli Accordi di Primavera, un mosaico di appuntamenti promosso dall’Assessorato alla Cultura di Roma Capitale. Dal 27 febbraio al 12 marzo, la città diventerà il palcoscenico di un dialogo costante tra tradizione e innovazione, coinvolgendo biblioteche, teatri e musei in ogni quadrante urbano. Questa programmazione non è solo un elenco di eventi, ma un percorso ragionato che intreccia la memoria storica con le sfide del presente, dedicando un’attenzione particolare al ruolo delle donne nella società e nell’arte attraverso le voci di intellettuali e artiste di primo piano. 🔗 Leggi su Ezrome.it

