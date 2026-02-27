Il 5 agosto 2025 una ragazza è stata colpita con diverse coltellate in un parcheggio di Ercolano. L’uomo coinvolto, che avrebbe avuto un appuntamento con la vittima prima dell’aggressione, ora è sottoposto a un regime di sorveglianza mediante braccialetto elettronico. La vicenda si è svolta in un’area pubblica e le autorità stanno indagando sui dettagli dell’incidente.

Tempo di lettura: < 1 minuto Prima un appuntamento, poi l’aggressione. Sarebbe accaduto questo il 5 agosto 2025 quando una ragazza fu accoltellata diverse volte in un parcheggio di Ercolano. Un tentato omicidio, questo l’esito delle indagini, messo in atto da una ragazza di 25 anni, sua conoscente. Residente a Lodi, per la venticinquenne è stato disposto il braccialetto elettronico. La vittima, coetanea, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, prima fu colpita con pugni, poi con un grosso coltello da cucina. L’aggressione le provocò ferite al fianco e al gluteo, fu in pericolo di vita ma è riuscita a salvarsi. I carabinieri attraverso riscontri e dichiarazioni dei testimoni sono riusciti a ricostruire quando accaduto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accoltellò ragazza in un parcheggio, disposto braccialetto elettronico

Carmignano: accoltellò la moglie alla schiena dopo lite, disposto braccialetto elettronicoL’uomo, nella tarda serata del 18 gennaio 2026, a Carmignano (Prato) aveva ferito la moglie 42enne colpendola alla schiena con una coltellata.

Non si rassegna alla fine della storia, esce dal carcere e continua a molestare la ex: disposto il braccialetto elettronicoANCONA – Era stato scarcerato lo scorso aprile dopo una condanna legata a comportamenti vessatori nei confronti della sua compagna, ma non si era...

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Discussioni sull' argomento Difende una ragazza dalle molestie, 22enne accoltellato a Venezia; A 20 anni, ragazza accoltella una coetanea: liti per il fidanzato e messaggi inquietanti (Ti ammazzo viva); Una lite per una donna dietro all'omicidio di Cornelia. Salgono a tre gli arresti; Parolacce davanti alla partita in tv, la moglie pensa siano contro di lei e lo accoltella.

L’accoltellamento vicino a ponte di Rialto per avere difeso una ragazza dalle molestie di un pretendente - facebook.com facebook