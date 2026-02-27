Accoltellato e ucciso dopo una lite furibonda orrore nell’ufficio dell’agente immobiliare

Un episodio violento si è verificato ieri pomeriggio in un ufficio a Livorno, dove un uomo è stato ferito gravemente durante una lite. Le prime ricostruzioni indicano un confronto acceso tra le persone coinvolte, culminato con un'aggressione che ha portato alla tragica morte di uno di loro. La scena si è svolta davanti agli occhi di alcuni testimoni presenti sul posto.

Livorno, febbraio 2026 – Un delitto efferato a Livorno, è stato commesso ieri pomeriggio intorno alle 16.30 all’interno dello studio dei commercialisti Massimo Galli e Erika Ruscelli in via Grande, dove un agente di commercio di Pistoia, Francesco Lassi di 56 anni, è stato ucciso con un’arma da taglio da un suo conoscente, Luigi Amirante al culmine di una lite. Amirante è stato arrestato un paio di ore dopo dagli agenti della Questura, che lo hanno rintracciato alla periferia nord della città. Chi è Francesco Lassi, 56 anni, agente di commercio ucciso a coltellate in ufficio: nel 2022 si era candidato in politica con il M5S La lite e l'aggressione fatale Francesco Lassi aveva in uso una stanza nello studio dei commercialisti dove si è recato anche ieri per incontrare Amirante, a quanto si dice un ex collaboratore di giustizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

