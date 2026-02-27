Accendono fumogeni allo stadio | ultras del Catania e del Cerignola individuati e denunciati

La polizia ha identificato e denunciato i tifosi del Catania e del Cerignola che hanno acceso fumogeni durante la partita tra le due squadre, disputata il 10 febbraio allo stadio Massimino. Gli agenti hanno svolto le indagini e rintracciato i responsabili, che sono stati segnalati alle autorità competenti. L’episodio è avvenuto nel corso dell’incontro.

La polizia ha individuato i tifosi che hanno acceso fumogeni nel corso della partita Catania-Audace Cerignola che si è disputata, lo scorso 10 febbraio, nello stadio Massimino. Si tratta di un tifoso catanese di 23 anni della Curva Nord e di un tifoso pugliese di 26 anni della squadra ospite. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Vittoria del Cerignola nel derby di Serie C: Foggia piegato allo stadio Zac, con reti decisive di Vitale e D'Orazio.Il Cerignola si impone sul Foggia nello storico derby della Capitanata con un netto 3-1, conquistando una vittoria che pesa non solo sul campo ma...

