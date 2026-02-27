Accademia dello Sport 1976-2026 | da 50 anni sosteniamo il territorio

L’Accademia dello Sport festeggia i suoi primi 50 anni, un traguardo che testimonia il coinvolgimento nel territorio e l’impegno nel promuovere lo sport e la solidarietà. Da metà anni Settanta, l’associazione si dedica a supportare iniziative sportive e sociali, rafforzando i legami con la comunità bergamasca e contribuendo a diffondere valori fondamentali per la coesione sociale.

L'ACI è per far viaggiare la sicurezza sulle strade nella responsabilità di tutti; l'Accademia dello sport corre insieme per promuovere con la solidarietà il bene della nostra società bergamasca