Il 27 febbraio 2010, alle prime ore del mattino, il Cile è stato scosso da un terremoto di magnitudo 8.0, che si è fatto sentire su vaste aree del paese. L’evento ha provocato ingenti danni e numerose persone sono state costrette a lasciare le proprie case, mentre molte altre hanno perso la vita o sono scomparse. La terra ha tremato intensamente per diversi secondi, lasciando un segno profondo.

Durante la notte del 27 febbraio 2010, alle 03:34 locali, il Cile fu colpito da un devastante terremoto di Mw 8.8, con una lunga scossa della durata di quasi tre minuti. L’epicentro fu localizzato al largo della costa del Maule, non lontano da Concepción, liberando un’energia 1.000 volte maggiore rispetto al terremoto di Haiti dello stesso anno, 30mila volte più potente del terremoto dell’Aquila del 2009. Un sisma talmente potente da spostare l’asse di rotazione terrestre di 2,7 millisecondi di arco, pari a 8 centimetri, che di conseguenza accorciò la durata delle giornate, con una riduzione di 1,26 microsecondi ogni 24 ore.Il sisma causò 521 morti e 52 dispersi, con 2 milioni di sfollati, e colpì in maniera durissima le città di Talcahuano, Arauco, Lota, Chiguayante, Cañete e San Antonio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 27 febbraio, un disastroso terremoto in Cile

