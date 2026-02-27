Un giovane di 21 anni ha perso la vita a Nova Milanese dopo essere caduto da un monopattino. La vicenda si è verificata nella zona e ha suscitato attenzione tra i residenti, mentre le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social e dei mezzi di informazione locali.

Aveva 21 anni, si chiamava Abdullah Abdulsalam Awad Ahmed e viveva a Paderno Dugnano, alle porte della Brianza. Ecco chi è il 21enne che nella giornata di martedì 24 febbraio è caduto rovinosamente dal monopattino mentre stava percorrendo a Nova Milanese la via Garibaldi. Il giovane era un italiano di seconda generazione. L'incidente è avvenuto nella mattinata di martedì 24 febbraio, poco prima delle 7. Il giovane era a bordo del suo monopattino quando, improvvisamente, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente sull'asfalto. Sono stati allertati subito i soccorsi dell'Azienda regionale emergenza urgenza (Areu), con l'arrivo in codice rosso dell'ambulanza e dell'automedica. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Nova Milanese, cade dal monopattino: morto 21enneTrenord seleziona futuri macchinisti: dalle ore 11 di domani, mercoledì 25 febbraio, sarà possibile inoltrare… Si comincia a pensare al “cambio di...

Temi più discussi: Abdullah, il 21enne morto a Nova Milanese a causa di una caduta dal monopattino; Ragazzo di 21 anni cade col monopattino elettrico, sbatte contro l'asfalto e muore: l'incidente; Nova Milanese, perde all’improvviso il controllo del monopattino: morto 21enne; Ragazzo di 21 anni cade con il monopattino elettrico: sbatte sull’asfalto e muore.

Perde il controllo del monopattino, morto un 21enne: il giallo della dinamicaUn nuovo drammatico incidente mortale con un monopattino. Ha perso improvvisamente il controllo del suo monopattino elettrico mentre percorreva un rettilineo a Nova Milanese e si ... leggo.it

Perde il controllo del monopattino e cade a Nova Milanese: ragazzo di 21 anni muore in ospedaleUn 21enne è morto all’ospedale San Gerardo di Monza il 24 febbraio. Il ragazzo era arrivato in pronto soccorso in condizioni disperate dopo essere finito a terra con il monopattino elettrico. fanpage.it

Ha perso il controllo del monopattino elettrico ed è caduto a terra: morto un 21enne a Nova Milanese. Grave incidente, quasi in contemporanea, a Cornate d'Adda: morto un 30enne. - facebook.com facebook