Abbonamenti dal 1 dicembre oltre 1500 persone entrano a far parte della grande famiglia del Tempo

Dal 1 dicembre al 26 febbraio, più di 1.500 persone hanno sottoscritto abbonamenti digitali al quotidiano Il Tempo, contribuendo a un incremento significativo rispetto ai periodi precedenti. In totale, sono stati effettuati 1.596 ringraziamenti pubblici da parte dei nuovi iscritti, che hanno scelto di far parte della community online del giornale. La crescita si è manifestata attraverso un forte entusiasmo tra coloro che hanno deciso di aderire.

1596 volte GRAZIE! Dal 1dicembre al 26 febbraio, è boom di abbonamenti digitali. Tanti nuovi amici hanno deciso di entrare a far parte della famiglia del Tempo. Detto ciò, le offerte non finiscono qui. Ecco perché se ancora non avete deciso di far parte della nostra comunità, affrettatevi presto!.