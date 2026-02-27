Abbiamo trovato l' atto notarile della svendita dell' ex Manifattura Tabacchi

Da firenzetoday.it 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Abbiamo accesso all’atto notarile relativo alla vendita di un’importante area urbana. Questi progetti, pensati per migliorare gli spazi pubblici e rafforzare le strutture culturali, sembrano essere stati abbandonati, lasciando il posto a interessi privati e potenziali sviluppi edilizi. La vicenda solleva dubbi sulle priorità prese in considerazione nel processo decisionale che ha portato a questa operazione.

"Progetti che avrebbero permesso una riqualificazione della città e delle proprie istituzioni culturali vengono gettati al vento, per dare spazio a futuri acquirenti di un’area estremamente ‘appetitosa’ dal punto di vista della speculazione edilizia". Con queste parole, nel febbraio 2003, il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Svendita dello Stato, svendita della coscienza: così è iniziata la catastrofe etica (e politica)La data, il luogo e l’attore protagonista offrono la rappresentazione perfetta di una società che fa mercimonio di sé stessa: il 2 giugno 1992, sul...

Leggi anche: «Ecco tutti i nostri dubbi sull’ex Manifattura Tabacchi»

Discussioni sull' argomento Abbiamo trovato l'atto notarile della svendita dell'ex Manifattura Tabacchi; Roma, a Capannelle niente corse fino a settembre. Onorato: Abbiamo trovato un disastro ma salveremo l'ippodromo; Liceo Grigoletti, ispezione anti topi ok: si torna in classe. Abbiamo visitato i locali esterni e sotterranei, non ci sono tracce; La giunta prenda atto che l'ovovia non si farà mai.

Udinese, Atta: Forse abbiamo trovato la soluzione. Non sono ancora al 100%Arthur Atta, centrocampista dell'Udinese, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 3-1 contro il Verona: Il gol più bello è stato di Zanoli, è incredibile ciò che ha fatto, siamo ... tuttomercatoweb.com