In un mercato ricco di colpi di scena, l'Inter ha fatto tutto il possibile per portare a termine un acquisto importante. Nonostante gli sforzi, il giocatore ha deciso di rimanere in Premier League, optando per un’altra squadra. La trattativa si è articolata su diversi mesi, senza però arrivare a una definizione. La scelta finale ha lasciato molte riflessioni sul futuro della squadra.

Durante un'intervista con il programma 'Colpi da Maestro', il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ha svelato retroscena interessanti riguardanti il mercato dei trasferimenti. In particolare, Ausilio ha parlato della possibilità di ingaggiare il talentuoso Cesc Fabregas e ha condiviso i dettagli di alcune delle migliori operazioni da lui condotte nel club. Cesc Fabregas, ex stella di squadre come Arsenal e Barcellona, ha catturato l'attenzione di molti club nel corso della sua carriera. Ausilio ha rivelato che l'Inter ha seguito con particolare interesse Fabregas in diverse occasioni.

Abbiamo tentato di ingaggiare Fabregas, ma alla fine ha scelto l'Arsenal.

Sucic dopo Inter Arsenal: «Buona partita, ma serviva più cinismo. L’Arsenal ha la miglior difesa al mondo, li abbiamo messi in difficoltà, ma ci è mancato questo»di Redazione Inter News 24Sucic dopo Inter Arsenal: le parole del centrocampista nerazzurro al termine del match vinto 3-1 dagli inglesi in Champions...

