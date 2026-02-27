Abbattono tre cinghiali in fuga sparando decine di colpi dalla strada Cacciatori denunciati

Nelle ultime settimane, i Carabinieri Forestali di Sassoferrato e Fabriano, insieme al Nucleo di Pergola, hanno denunciato alcuni cacciatori dopo aver scoperto che avevano sparato decine di colpi di carabina lungo una strada principale. Durante l’episodio, tre cinghiali in fuga sono stati abbattuti. Le autorità hanno accertato che i colpi sono stati esplosi in un’area trafficata, causando preoccupazione tra i residenti.

