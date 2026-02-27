A tinte forti nell’anima la moss art di Fabiana Sorrentino all' OmniArt Open Gallery di Latina
Sabato 28 febbraio alle 16.30 si inaugura presso l’OmniArt Open Gallery di Latina la mostra personale di Fabiana Sorrentino intitolata “A tinte forti nell’anima”. L’evento presenta una serie di opere realizzate con la tecnica della moss art, un’arte che utilizza muschio e materiali naturali. La mostra sarà aperta al pubblico fino a data da definire.
Sabato 28 febbraio dalle 16.30 si inaugura nella galleria OmniArt Open Gallery di Latina la mini personale “A tinte forti nell’anima” della moss artist Fabiana Sorrentino. L’apertura, parte del progetto “Pomeriggi culturali Immersi nell’arte”, vede l’artista coinvolgere il pubblico in una. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
