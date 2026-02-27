A San Siro 44 appartamenti per studenti e giovani lavoratori che faranno attività per il quartiere e i vicini

A San Siro sono stati messi a disposizione 44 appartamenti destinati a studenti e giovani lavoratori, che realizzeranno attività per il quartiere e i vicini. Il Comune di Milano ha pubblicato un avviso pubblico per trovare il gestore degli alloggi, situati in via Ricciarelli presso i civici 22 e 24. Aler ha ceduto gratuitamente gli appartamenti al Comune per un periodo di 25 anni.

Un avviso pubblico per cercare il gestore degli appartamenti popolari (44 in tutto) di via Ricciarelli (presso i numeri civici 22 e 24) che Aler ha ceduto gratuitamente al Comune di Milano per 25 anni. C'è tempo fino a mezzogiorno del 23 marzo 2026 per candidarsi: possono prsentare domanda gli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Rigenerazione urbana di San Siro. Per i giovani 44 alloggi dell’AlerÈ un modello gestionale innovativo quello che sarà sperimentato per i 44 alloggi di proprietà di Aler, in via Ricciarelli, che il Comune si è...

Il nuovo (mastodontico) quartiere che sorgerà a Dubai: 4mila appartamenti, uffici e persino un’universitàÈ la città dei contrasti, ma anche il punto di incontro di diverse culture: Dubai è la città che sempre più spesso attira l’attenzione degli amanti...

Una selezione di contenuti sullo stesso tema.

Temi più discussi: Maignan inguaia il Milan, Leao rimedia solo a metà: Como in salvo a San Siro, l'Inter sorride. La sintesi del match; Inter, tonfo in Norvegia con Bodø: 3-1, per gli ottavi servirà l'impresa a San Siro; Serie A, Milan-Como finisce 1-1. Segnano Nico Paz e Leao; Nessun dubbio sul riscatto nè da parte del giocatore, nè per il club, lo United sta già pensando a come investire i 44 milioni.

A San Siro 44 appartamenti per studenti e giovani lavoratori, che faranno attività per il quartiere e i viciniUn avviso pubblico per cercare il gestore degli appartamenti popolari (44 in tutto) di via Ricciarelli (presso i numeri civici 22 e 24) che Aler ha ceduto gratuitamente al Comune di Milano per 25 anni ... milanotoday.it

San Siro rinasce: 44 case riqualificate e nuovo Commissariato grazie all’intesa Comune-AlerA Milano prende il via la rigenerazione del quartiere San Siro con la ristrutturazione di 44 appartamenti e la nascita di un nuovo Commissariato. Comune e Aler firmano un nuovo accordo operativo ... affaritaliani.it

San Siro pronto ad accendersi per una sfida che, sulla carta, può sembrare indirizzata… ma che nasconde più insidie di quanto dica la classifica. L’Inter arriva con la responsabilità di chi sta costruendo qualcosa di importante: continuità, solidità, mentalità. Par - facebook.com facebook

Djorkaeff Jr: "Purtroppo non ho ricordi delle partite di papà a San Siro. Il sogno..." x.com