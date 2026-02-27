A Roma si trova una delle biblioteche di storia dell’arte più importanti al mondo ma molti romani non lo sanno

A Roma si trova una delle biblioteche più importanti al mondo dedicate alla storia dell’arte, un luogo poco conosciuto dai cittadini ma di grande rilievo per studiosi e appassionati. Questa struttura, con oltre un secolo di attività alle spalle, ospita migliaia di volumi e documenti rari provenienti da tutto il mondo. È un punto di riferimento per chi cerca risorse di qualità nel campo artistico e archeologico.

Non tutti sanno che a Roma c’è un luogo fantastico, in grado di rappresentare un vero e proprio punto di riferimento internazionale per tutti gli studiosi di arte, storia e archeologia, una biblioteca specializzata che da oltre un secolo attira visitatori da tutto il mondo. Molti romani però non la conoscono. Anche perché è un’istituzione tanto prestigiosa quanto silenziosa ma che custodisce tra le sue mura numerosi saperi, immagini e ricerche fondamentali per comprendere il mondo dell’arte italiano. Ma dove si trova questa biblioteca così straordinaria? LEGGI ANCHE: Milano Cortina 2026, il ‘Victory Selfie’ entra nella storia del podio olimpico A Roma la Bibliotheca Hertziana tra Rinascimento e Barocco: punto di riferimento per tutti gli studiosi di storia dell’arte. 🔗 Leggi su Funweek.it

Arena Santa Giulia di Milano: dove si trova e perché è una delle eredità più importanti di Milano-Cortina 2026L’Arena Santa Giulia, ufficialmente Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, è una delle sedi simbolo dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di...

Temi più discussi: Dietro la basilica di San Pietro c’è una Scala Santa per chi va di fretta; Roma, Papa Leone XIV oggi celebra la messa presso la parrocchia del Sacro Cuore; Terme di Tito a Roma: storia e come raggiungerle; ROMA. IL PARCO DEI BAMBINI MONTESSORI ALLA BUFALOTTA: OGGI L’ULTIMO GIORNO. MA COSA È SUCCESSO?.

Box auto a Roma, dove affittarli costa di più e dove conviene: la mappa dei quartieriCanoni tra 190 e 280 euro al mese, con punte oltre 400 nelle zone di pregio. Ecco le aree più care e quelle più accessibili secondo SoloAffitti. Fra i tanti stereotipi sulla Capitale che spesso si riv ... fanpage.it

Il miglior panettone di Roma? Si trova a Ostia e lo firma Claudio GriecoRoma, 1 dicembre 2025. Nel panorama delle eccellenze romane, un nome sta attirando l’attenzione di giornali, food blogger e appassionati: quello di Claudio Grieco, il maestro fornaio di Ostia che ha ... adnkronos.com

Sul sito del Comune di Roma si trova la pubblicazione con i nomi del cantante in gara all’Ariston e della compagna: le nozze a giugno - facebook.com facebook