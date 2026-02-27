A proposito della fuga dei cervelli

Abbiamo intervistato studenti universitari per scoprire cosa pensano manchi all'azione del governo e cosa dovrebbe fare per convincere i neolaureati a restare in Italia. Le risposte raccolte evidenziano le principali richieste e le aspettative di chi sta per entrare nel mondo del lavoro e desidera vedere miglioramenti concreti nel sistema. Ecco le opinioni più significative emerse dal confronto.

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di dirci cosa non sta facendo il governo e cosa dovrebbe fare per trattenere i neolaureati in Italia? Qui le migliori risposte. Scrivete anche voi, in duemila battute, a [email protected]. I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati (qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi). Se non sei ancora iscritto a La Situa puoi farlo qui, ci vuole un minuto, è gratis. Cosa dovrebbe fare il governo per trattenere i neolaureati in Italia? Nel film La meglio gioventù un docente universitario suggerisce, a chi può permetterselo, di lasciare il Paese: qui tutto sembra immobile, bloccato nelle mani di "dinosauri".