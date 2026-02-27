A Lucera la domenica a pranzo sa mani sporche e cuore pieno

A Lucera, ogni domenica a pranzo, si riuniscono persone che condividono momenti di convivialità e tradizione. L’evento presso Osteria Contemporanea Modigliani, ideato dallo chef Giammarco Angelilli, richiama l’atmosfera di un tempo in cui i pasti erano un’occasione per stare insieme e gustare piatti autentici. La giornata si svolge tra convivialità e sapori genuini, creando un clima di accoglienza e calore.

Domenica 1° marzo presso Osteria Contemporanea Modigliani torna l'appuntamento ideato dallo chef Giammarco Angelilli dal titolo che è tutto un programma: 'La domenica, a pranzo, sa mani sporche e cuore pieno"Un invito a vivere il pranzo della festa come una volta, tra sapori autentici.