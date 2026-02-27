A Gerusalemme cresce la paura per attacco Iran nei giorni del Ramadan
A Gerusalemme si intensifica la tensione in vista del Ramadan, mentre cresce la preoccupazione per un possibile attacco dell'Iran. Le autorità israeliane aumentano i controlli e l’allerta resta alta a causa delle notizie di un potenziale intervento americano contro Teheran. La situazione si mantiene sotto osservazione, e il rischio di una reazione degli ayatollah contro Israele resta un elemento di tensione nel quadro regionale.
Un possibile attacco americano a Teheran e la prevedibile reazione degli ayatollah contro lo Stato ebraico fa innalzare il livello di allerta anche in Israele. Un clima di paura documentato a Gerusalemme dalla nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
In Iran cresce la paura per un attacco Usa: «Khamenei in un rifugio a Teheran». E il regime simula la distruzione della portaerei statunitenseLa Guida suprema iraniana, Ali Khamenei, si sarebbe trasferita in un rifugio sotterraneo a Teheran come misura preventiva di fronte al rischio di un...
