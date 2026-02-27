' A colazione con il sindaco' | la settimana di Confesercenti si chiude a Bagno di Romagna con Enrico Spighi
A Bagno di Romagna si è conclusa la settimana di Confesercenti con l’evento “A Colazione con il Sindaco”. La manifestazione ha coinvolto il primo cittadino e i rappresentanti delle attività locali, offrendo loro l’opportunità di confrontarsi direttamente. L’iniziativa si è svolta nella mattinata e ha visto la partecipazione di diverse persone legate al territorio.
La settimana di Confesercenti si chiude a Bagno di Romagna, con una tappa dell’iniziativa “A Colazione con il Sindaco”. All’incontro hanno partecipato il sindaco Enrico Spighi, l’assessore Mattia Lusini e i rappresentanti di Confesercenti, guidati dalla presidente Monica Ciarapica, dal direttore. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Il sindaco di Bagno Enrico Spighi e l’assessore al Turismo Mattia Lusini hanno preso parte, martedì 24 febbraio, ai... - facebook.com facebook