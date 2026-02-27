A che ora parte Sofia Goggia oggi discesa Soldeu 2026 | n di pettorale programma preciso tv

Oggi alle 11 si svolgerà la discesa femminile di Soldeu, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Nove atlete italiane sono al via, con il pettorale che le identifica e un programma dettagliato che definisce l’ordine di partenza. La competizione si svolge in un contesto di grande attesa e interesse tra appassionati e addetti ai lavori.

Saranno ben nove le azzurre al via della discesa femminile di Soldeu (Andorra), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: venerdì 27 febbraio, l’azione scatterà alle ore 11.00, e saranno 53 le atlete al via, con 13 Paesi rappresentati. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 6 alle ore 11.10.50: la discesa libera femminile di Soldeu, infatti, inizierà alle ore 11.00 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’10” l’una dall’altra. Per la discesa femminile di Soldeu (Andorra) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD dalle 11.00 alle 12.00 e Rai Sport HD dalle 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sofia Goggia, anche oggi brillante nella seconda prova della discesa di Soldeu: terzo tempo a +0,82 dall'austriaca Nina Ortlieb che abbassa di oltre un secondo il miglior crono di ieri di Ester Ledecka. Davanti all'Azzurra Corinne Suter, mentre l'austriaca Arian

Dal secondo miglior tempo di Nicol Delago e dal terzo di Sofia Goggia: ripartono da qui le donne jet! Ma l'appuntamento con i training di Coppa del Mondo oggi è doppio! Ore 10, Garmisch, prima cronometrata di discesa maschil