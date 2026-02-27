A che ora parte Sofia Goggia oggi discesa Soldeu 2026 | n di pettorale programma preciso tv

Oggi alle 11 si svolgerà la discesa femminile di Soldeu, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Nove atlete italiane sono al via, con il pettorale che le identifica e un programma dettagliato che definisce l’ordine di partenza. La competizione si svolge in un contesto di grande attesa e interesse tra appassionati e addetti ai lavori.

Saranno ben nove le azzurre al via della discesa femminile di Soldeu (Andorra), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: venerdì 27 febbraio, l’azione scatterà alle ore 11.00, e saranno 53 le atlete al via, con 13 Paesi rappresentati. Salvo ritardi oppure interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 6 alle ore 11.10.50: la discesa libera femminile di Soldeu, infatti, inizierà alle ore 11.00 e le atlete dall’1 al 15 scatteranno a distanza di 2’10” l’una dall’altra. Per la discesa femminile di Soldeu (Andorra) della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino la diretta tv sarà assicurata da Rai 2 HD dalle 11.00 alle 12.00 e Rai Sport HD dalle 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

