A che ora finisce Sanremo stasera? Gli orari della quarta serata di venerdì 27 febbraio

Stasera si conclude la quarta serata del Festival di Sanremo, che si svolge venerdì 27 febbraio. Tutti e 30 i big si esibiscono in una serata dedicata alle cover, con grande attenzione per l'esibizione di Vincenzo. L'evento si concluderà intorno alle 1:30, dopo le ultime esibizioni e i momenti di commento.

Il Festival di Sanremo 2026 prosegue con la conduzione di Carlo Conti, che ha ormai impresso alla kermesse il suo stile inconfondibile caratterizzato da una velocità d'esecuzione fuori dal comune. Questa rapidità, al di là dell'ironia e dei meme, permette di gestire serate estremamente dense senza rinunciare a ospiti di prestigio, sketch e co-conduzioni dinamiche, rispettando i tempi previsti (già molto lunghi). Tutto è studiato per far sì che lo spettacolo non rubi mai la scena alla musica, che resta il cuore pulsante di ogni appuntamento. La quarta serata, che si preannuncia come una delle più attese della kermesse, è dedicata interamente alle cover e ai duetti e si aprirà come di consueto alle ore 20. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

