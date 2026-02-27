A casa di Mrs Rose Bear 2.0 la dolcissima mostra per grandi e piccini a Modena

A Modena, dal 28 febbraio al 7 aprile, si svolge la mostra “A casa di Mrs. Rose Bear 2.0”, uno spazio dedicato a grandi e piccini. L’allestimento comprende cottage, villaggi e installazioni che invitano i visitatori a esplorare un percorso poetico e interattivo. L’evento si propone di stimolare emozioni e fantasia attraverso un’esperienza coinvolgente e visivamente ricca.

Dal 28 febbraio al 7 aprile un percorso poetico e interattivo tra cottage, villaggio e parole che guidano emozioni e immaginazione. Per grandi e picciniC’è un luogo, a pochi passi dalla realtà quotidiana, dove le parole diventano stanze, i ricordi prendono forma e la gentilezza si trasforma in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it La mostra "Mattoncini" torna in Comune con un viaggio che attraversa la cultura pop: in esposizione creazioni per grandi e picciniIl salone comunale di Forlì, in Piazza Saffi, si prepara a trasformarsi in un universo straordinario fatto di colori, storie e immaginazione. La Bibbia di Borso d'Este torna a casa, il "libro più bello del mondo" in mostra a ModenaÈ considerata la "Gioconda" dei manoscritti miniati, un monumento di carta e colori che il mondo ci invidia. La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web. Temi più discussi: Bentornati a Little Country!; Via libera al Piano Casa di Stefani in Veneto, la giunta sposta 166 milioni ma così stop ai progetti nei Comuni; Casa, il mercato è dinamico ma cresce il divario sociale; La casa di riposo è senza permesso, ma con il trucco del cohousing continua a fare affari con gli anziani. 'A casa di Mrs.Rose Bear', un mondo da fiaba a pochi passi dalla realtàC'è un luogo, a pochi passi dalla realtà quotidiana, dove le parole diventano stanze, i ricordi prendono forma e la gentilezza si trasforma in esperienza: dopo il successo dello scorso anno, dal 28 fe ... ansa.it A casa di Mrs. Rose Bear, il libro diventa un mondoInaugura oggi alle 17 la mostra ‘A casa di Mrs. Rose Bear. Quando un libro prende forma e diventa un... Inaugura oggi alle 17 la mostra ‘A casa di Mrs. Rose Bear. Quando un libro prende forma e ... ilrestodelcarlino.it Per il giorno più romantico dell’anno abbiamo creato due idee dolcissime, perfette per lasciare il segno: Bouquet Romantic Bear Un’esplosione di tenerezza con rose rosse, un dolcissimo palloncino a forma di orsetto e deliziosi cioccolatini. Un mix perfetto tr - facebook.com facebook