33enne accoltella cognato | giubbotto salva la vita

Un uomo di 33 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato a Paderno Dugnano con l’accusa di tentato omicidio. Durante una lite, ha accoltellato il cognato e il giubbotto indossato dalla vittima ha evitato che le ferite fossero più gravi. La polizia è intervenuta sul posto dopo la segnalazione di una lite in una abitazione.

Un uomo di 33 anni, cittadino egiziano, è stato arrestato a Paderno Dugnano con l'accusa di tentato omicidio ai danni del cognato. L'aggressione è avvenuta il 19 febbraio scorso, mentre la vittima tornava a casa con la spesa. L'aggressore ha sferrato diverse coltellate, fortunatamente attutite dagli abiti pesanti della vittima, che si è salvata grazie al giubbotto che indossava. L'arresto è avvenuto grazie alle immagini di una videocamera di sicurezza che ha ripreso l'aggressione. La sera del 19 febbraio, a Paderno Dugnano, un uomo di 33 anni ha aggredito il cognato con un coltello da venti centimetri mentre questi tornava a casa a piedi con la spesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

