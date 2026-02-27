Il 27 febbraio 1921, a Firenze, avviene un omicidio che lascia il segno nella storia locale. Spartaco Lavagnini perde la vita in circostanze ancora ricordate e discusse, diventando un simbolo per molti. Questa data rimane impressa come momento cruciale in un periodo segnato da tensioni e conflitti sociali, e la sua vicenda continua a suscitare interesse tra chi studia quegli anni.

Firenze, 27 febbraio 2026 – Il 27 febbraio del 1921 veniva assassinato Spartaco Lavagnini, il martire spesso dimenticato, ma non certo a Firenze. La città infatti già nel dopoguerra, a testimonianza del suo valore, gli ha intitolato l’ex viale Regina Margherita, dove sorge il grande palazzo delle Ferrovie, e la scuola che ha sede nello stesso viale. Ma chi era Spartaco Lavagnini? E Perché venne ucciso? Chi era Spartaco Lavagnini Spartaco Lavagnini, nato a Cortona nel 1889, ragioniere impiegato alle Ferrovie dello Stato, fu un protagonista del socialismo fiorentino fra l'intervento (di cui fu strenuo oppositore) dell'Italia nella prima Guerra mondiale ed il "biennio rosso". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 27 febbraio 1921, l’assassinio di Spartaco Lavagnini. La storia del martire ‘dimenticato’

“Mi sono fatto impiantare un chip nella mano per fare trucchi di magia ma ho dimenticato la password”: la storia del mago-scienziato Zi Teng Wang“Sono tagliato fuori dalla tecnologia dentro il mio corpo, ed è tutta colpa mia“.

Leggi anche: “La chiave per smascherare uno dei più grandi insabbiamenti della storia”: un filmato inedito potrebbe riaprire il caso dell’assassinio di John F. Kennedy

Discussioni sull' argomento Scandicci celebra l'anniversario delle Barricate; RAI RADIO 1 * SUCCESSO. STORIE E VOCI DAL NOVECENTO - 27/02 (05.35) : IL REGISTA PATRONI GRIFFI E IL CANTANTE MAL, DUE VITE NEL '900 ITALIANO (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Dal 27 febbraio ad Asti Le sfide della Fede; Giana Erminio vs Pro Vercelli Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Serie C: Girone A 27-02-2026.

Il progetto Hugo - Luci accese sulla città ha avuto il pregio di riportare al centro l'attenzione verso alcune zone del centro storico che avevano più bisogno come via Spartaco Lavagnini, via della Noce, piazza Madonna della Quiete. Lo ha fatto con la presenz - facebook.com facebook