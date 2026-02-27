21.000 dislike non lo fermano Jey Uso risponde agli haters | Smettete di odiare e guardate lo show

Jey Uso ha ricevuto oltre 21.000 dislike sui social media, ma non si lascia scoraggiare. In risposta agli haters, ha invitato a smettere di odiare e a concentrarsi sullo spettacolo. La sua posizione arriva prima dell’evento Elimination Chamber 2026, e lui ha deciso di affrontare pubblicamente le critiche, mantenendo un atteggiamento deciso e diretto.

Jey Uso non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro davanti a chi mette in dubbio il suo push e ora ha deciso di rispondere direttamente a chi lo critica in vista di Elimination Chamber 2026. “Continuate a guardare lo schermo. Aprite il laptop, prendete l’iPad, tirate fuori l’iPhone. In qualche modo ci sarò io, Uce. ESPN, Netflix, questo sabato c’è Elimination Chamber. Scegline uno, Uce. Ci sarò lunedì e venerdì. Restate positivi, smettetela di odiare. Venite a uno degli show, magari cambierete vibrazioni, capite cosa intendo?” Jey ha ottenuto ufficialmente la qualificazione al Men’s Elimination Chamber Match nell’episodio di RAW del 23 febbraio ad Atlanta, dove ha sconfitto Bronson Reed ed El Grande Americano in un Triple Threat Match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

