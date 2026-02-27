10eLotto | in provincia di Napoli vinti 200mila euro

Nel concorso del 26 febbraio, il 10eLotto ha portato due vincite da 100mila euro ciascuna nella provincia di Napoli. La prima si è verificata a Ischia, in via Catavola, mentre la seconda a Sant’Anastasia, in via Starza Rosanea. Entrambe le vincite sono state realizzate con due numeri 9.

Campania a segno con il 10eLotto. Nel concorso di giovedì 26 febbraio, come riporta Agipronews, centrate in provincia di Napoli due vincite da 100mila euro l'uno: la prima a Ischia in via Catavola, la seconda a Sant'Anastasia in via Starza Rosanea, entrambe con due 9. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 21,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale che sfiora i 660 milioni da inizio anno.