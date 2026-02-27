100 voci per il No | maratona ANPI il 6 marzo contro la riforma Nordio diretta radio tv e social per un voto consapevole

Il 6 marzo, dalla Casa Internazionale delle Donne di Roma, si svolge la maratona “100 voci per il No” organizzata dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Per un’intera giornata, microfoni aperti e telecamere accese trasmetteranno in diretta radio, tv e social media, con l’obiettivo di promuovere consapevolezza tra gli utenti riguardo alla riforma Nordio e al referendum in corso.

Il 6 marzo maratona radio, tv e social dell’ANPI per il No al referendum sulla riforma Nordio. Diretta dalla Casa delle Donne di Roma. Non un semplice evento. Una staffetta di parole, analisi, testimonianze. Accanto all’ANPI ci saranno Articolo21, il Comitato della società civile per il No, il Comitato degli Avvocati per il No, il Comitato dei 15 e il Comitato Giusto dire No. Un mosaico di sigle e sensibilità diverse, riunite sotto un obiettivo dichiarato: difendere la Costituzione e spiegare — voce dopo voce — le ragioni del dissenso. Il parterre è lungo come un elenco telefonico d’altri tempi. Tra gli interventi annunciati figurano Giovanni Bachelet, Rosy Bindi, Roberto Gualtieri, Gad Lerner, Tomaso Montanari e Benedetta Tobagi, insieme a magistrati, sindaci, docenti e rappresentanti sindacali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Riforma Giustizia: Salvini chiede a Nordio e Gratteri un dibattito più sereno e costruttivo per un voto consapevole.

Bettini si rimangia la parola sul referendum: "Il voto non è sulla riforma Nordio, ma contro Meloni"

SABATO 21 FEBBRAIO 2026 18:30 su Voci Meridiane "LA SETTIMANA DI VOCI MERIDIANE" Notizie e approfondimenti Puntata speciale RIFORMA NORDIO NO GRAZIE! ne parliamo con GIUSEPPE BATTARINO Magistrato, scrittore e saggista MARI - facebook.com facebook

Gli italiani sanno davvero cosa prevede la "riforma dell'ingiustizia" voluta da Nordio e Meloni Sono a conoscenza di quali conseguenze potrà avere Conoscono il disegno di potere raffinato che si cela dietro questa riforma Da queste domande nasce la “La x.com