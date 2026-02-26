Zazzaroni applaude la Juve | S’è inventata la serata delle meraviglie contro un Gala in versione squadraccia Sull’espulsione ho pensato che…

Un commento sulla partita mette in evidenza l’abilità della Juventus nel creare una serata di successo, anche di fronte a avversari considerati meno preparati. La narrazione si concentra sulla performance della squadra e sulle dinamiche della gara, senza entrare in dettagli sui singoli episodi. Si tratta di un'analisi che evidenzia come la squadra abbia saputo conquistare il pubblico con un risultato importante.

Zazzaroni applaude la Juve: «S’è inventata la serata delle meraviglie contro un Gala in versione squadraccia». La sua analisi dopo il match di ieri. Ivan Zazzaroni è intervenuto sul Corriere dello Sport per parlare dell’impresa sfiorata dalla Juventus in Champions League contro il Galatasaray. Le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO IMPRESA SFIORATA – « Alle 23 ci siamo ritrovati dentro la seconda impresa a lungo miracolosa, addirittura superiore alla precedente per contenuti emotivi: ritrovatasi sull’1-0 in inferiorità numerica per un’enorme svista dell’arbitro Pinheiro, la Juve s’è inventata la serata delle meraviglie e ne ha fatti altri due, guadagnando i supplementari contro un Gala in versione squadraccia » ESPULSIONE KELLY – « Dicevo della svista di Pinheiro, invero influente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

