Una problematica tecnica ha temporaneamente bloccato la possibilità di inviare messaggi nelle chat dal vivo su YouTube nella giornata di ieri, creando disagi tra gli utenti che partecipavano alle dirette. La piattaforma ha poi risolto il bug, ripristinando il normale funzionamento delle chat e permettendo di nuovo di comunicare in tempo reale.

un’interruzione tecnica ha interessato l’esperienza di youtube nella giornata di ieri, limitando l’invio di messaggi nelle chat dal vivo in lingua inglese. l’episodio è stato seguito da numerose segnalazioni e successivamente risolto. in assenza di una spiegazione ufficiale, emergono ipotesi sul ruolo dei sistemi di moderazione basati sull’intelligenza artificiale. di seguito, i fatti principali, l’evoluzione e le possibili interpretazioni, descritti in modo chiaro e verificabile. secondo i report degli utenti, oltre 1.600 persone hanno riferito l’impossibilità di inviare messaggi nelle chat dal vivo, e l’anomalia sembrava interessare esclusivamente i messaggi in lingua inglese. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Youtube ha risolto il bug che ti impediva di chattare

