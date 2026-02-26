Yildiz dopo la partita contro il Galatasaray | Orgogliosi della personalità che abbiamo mostrato Ai tifosi… – FOTO

Dopo la partita contro il Galatasaray, il giocatore ha condiviso sui social un messaggio rivolto ai compagni e ai tifosi, esprimendo soddisfazione per la personalità mostrata in campo e ringraziando il pubblico. La comunicazione si è concentrata sull’esperienza vissuta e sulla volontà di continuare a lavorare insieme. La discussione si è concentrata sulle emozioni e sulla voglia di migliorarsi.

Yildiz sui social ha inviato un messaggio a compagni e tifosi dopo l’eliminazione dalla Champions League contro il Galatasaray. Cosa ha detto. Kenan Yildiz è stato uno dei migliori contro il Galatasaray. Il numero 10 della Juventus ha dimostrato ancora una volta il suo talento anche se è mancato il gol. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Nelle ore successive al match il turco sui social ha voluto inviare un messaggio molto chiaro a tifosi e compagni. « Orgogliosi della personalità che abbiamo mostrato. Orgogliosi dei nostri tifosi per il loro incredibile supporto. Fino alla fine?? » Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KENAN YILDIZ (@kenanyildiz) QUOTE ROMA JUVE – Ultima chiamata per i bianconeri, in lotta insieme ai giallorossi per un posto Champions. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Yildiz circondato dai giocatori del Galatasaray dopo l’eliminazione della Juve: gli portano un regaloAlla fine della partita i giocatori del Galatasaray hanno avvicinato Yildiz per consolarlo dopo la sconfitta: Ahmed Kutucu di nascosto gli ha passato una ... fanpage.it

Yildiz a rischio: Juventus-Galatasaray decisiva dopo la sconfitta 0-2 contro il Como.La sconfitta casalinga di sabato pomeriggio, con il punteggio di 2-0 contro il Como, ha ulteriormente aggravato la situazione. Ora la Juventus è a rischio di rimanere indietro di quattro punti ... napolipiu.com

Juve nettamente migliore del Galatasaray. All'andata stanca DOPO la truffa di Bastoni e regala rosso e 4 gol Al ritorno stanca dopo 100 minuti eroici per la truffa su Kelly Rinnovare Yildiz Rinnovare McKennie Date una squadra a Spalletti #JuveGalatas x.com

Mirko Nicolino. . Luciano #spalletti alla vigilia di #juventus - #galatasaray: "#yildiz gioca, #bremer convocato, sono di pasta bianconera. Galatasaray e #roma Sono due belle minacce, noi abbiamo resettato dopo il #como" - facebook.com facebook