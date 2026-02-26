Dopo la partita contro il Galatasaray, Yildiz ha condiviso un messaggio sui social rivolto ai compagni di squadra e ai tifosi, offrendo le sue impressioni sull'incontro e l'atmosfera vissuta. La comunicazione si focalizza sulle emozioni e le riflessioni post gara, senza entrare nel dettaglio di questioni legali o controversie. La nota si conclude lasciando spazio alle reazioni di chi segue la squadra.

Kenan Yildiz è stato uno dei migliori contro il Galatasaray. Il numero 10 della Juventus ha dimostrato ancora una volta il suo talento anche se è mancato il gol. Nelle ore successive al match il turco sui social ha voluto inviare un messaggio molto chiaro a tifosi e compagni. « Orgogliosi della personalità che abbiamo mostrato. Orgogliosi dei nostri tifosi per il loro incredibile supporto. Fino alla fine?? »

© Juventusnews24.com - Yildiz dopo la partita contro il Galatasaray: il messaggio sui social a compagni e tifosi – FOTO

