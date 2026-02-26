Yildiz circondato dai giocatori del Galatasaray dopo l'eliminazione della Juve | gli portano un regalo

Dopo la partita, i giocatori del Galatasaray si sono avvicinati a Yildiz, circondandolo per mostrargli vicinanza. Tra loro, Ahmed Kutucu ha consegnato nascosto una maglia come gesto di solidarietà. L’episodio si è svolto nel momento immediatamente successivo alla conclusione del match, lasciando intendere un gesto di rispetto tra le due squadre.

Alla fine della partita i giocatori del Galatasaray hanno avvicinato Yildiz per consolarlo dopo la sconfitta: Ahmed Kutucu di nascosto gli ha passato una maglia come regalo. 🔗 Leggi su Fanpage.it Spalletti svela cos’ha fatto Yildiz nell’allenamento prima di Juve-Galatasaray: “Voglio raccontarla”Spalletti in conferenza stampa, prima di Juventus-Galatasaray, ha raccontato un episodio riguardante Yildiz: "Quando stavamo uscendo mi ha detto:... Continassa Juve: terapie per Yildiz e Bremer in vista del GalatasarayPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al...